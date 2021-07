Henrique Jocú deixa o Benfica e reforça Portimonense

Henrique Jocú, que tinha renovado com o Benfica até 2024, foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Portimonense, a título definitivo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Portimonense Sporting Clube para a cedência a título definitivo do atleta Henrique Jocú. O médio de 19 anos ruma ao Algarve depois de oito épocas ao serviço do SL Benfica", informou o clube da Luz no site oficial.

O médio, de 19 anos, internacional pelas camadas jovens de Portugal e que na última época jogou maioritamente na equipa de sub-23, sai do Benfica pouco mais de um ano após ter renovado contrato, em janeiro do último ano.