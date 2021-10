Possignolo faz golo histórico

A primeira vitória do Portimonense na Luz (e no terreno de um dos grandes) teve assinatura do defesa-central Lucas Possignolo, autor do único golo da partida. "Fizemos história e sinto-me muito honrado por ter contribuído para isso", referiu o jogador dos alvinegros, satisfeito com a época da equipa de Portimão, que ocupa o 5º lugar na Liga Bwin: "Estamos a rubricar uma grande campanha e a exibição diante do líder comprovou isso mesmo."

Sobre o facto de o Portimonense ter a melhor defesa do campeonato Lucas Possignolo é taxativo. "Comprovámos a nossa eficácia defensiva. Estou feliz por dar o meu contributo no processo defensivo e também no ataque, no qual me envolvo sempre que possível. Neste jogo deu certo e marquei o único golo", finalizou o central.