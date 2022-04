A reação da SAD do Portimonense a processo disciplinar: «Ataque feroz, impiedoso e infundado»

A SAD do Portimonense reagiu de forma contundente ao processo de inquérito determinado pelo Conselho de Disciplina da FPF, por suspeita de apresentação de uma equipa inferior no Estádio do Dragão, no jogo com o FC Porto.

A decisão tomada "é um ataque feroz, impiedoso e infundado à Portimonense SAD que fruto de investimento de accionistas cumpre escrupulosamente com as suas obrigações financeiras e tem como prioridade o engrandecimento das instalações de trabalho para a prática do futebol", dizem os alvinegros.

"Na mesma época desportiva em que foi autorizada uma equipa entrar em campo com nove jogadores, e já depois de técnicos manifestarem em conferência de imprensa de antevisão aos jogos que iriam gerir o seu plantel em função do adversário, seria idiota intentar à Portimonense SAD um processo de inquérito que coloca em causa a seriedade da equipa técnica, jogadores, dirigentes e administração", defendem os algarvios.

Leia, na íntegra, a reação da SAD do Portimonense:

"A Portimonense SAD foi hoje confrontada pela comunicação social da eventualidade do Processo de Inquérito n.º 24 ter como objecto o jogo entre a Portimonense SAD e o Futebol Clube do Porto-SAD.

Primeiramente, não foi a Portimonense SAD citada de que o referido processos sobre si impendia, todavia, estranha que a Comunicação Social tenha obtido essa informação de um órgão que se pretende e se diz ser estanque.

Seguidamente, não se quer crer que no mesmo dia que o futebol português assiste a uma decisão judicial que coloca em dúvida o investimento nas sociedades anónimas desportivas a resposta das entidades desportivas seja o ataque feroz, impiedoso e infundado à Portimonense SAD que fruto de investimento de accionistas cumpre escrupulosamente com as suas obrigações financeiras e tem como prioridade o engrandecimento das instalações de trabalho para a prática do futebol.

Na mesma época desportiva em que foi autorizada uma equipa entrar em campo com 9 jogadores e já depois de técnicos manifestarem em conferência de imprensa de antevisão aos jogos que iriam gerir o seu plantel em função do adversário seria idiota intentar à Portimonense SAD um processo de inquérito que coloca em causa a seriedade da equipa técnica, jogadores, dirigentes e administração.

Não podemos acreditar que assim seja, e não poderemos crer que as entidades desportivas - elas próprias - sejam um ator num ataque que procura apenas desestablizar um grupo de trabalho que está unido e focado em terminar mais uma época desportiva no mais alto escalão português.

Recordemos que a Portimonense SAD não constrói o seu orçamento com base em perdões de dívida, com base em lay-off dos trabalhadores, com base em Processos Especiais de Revitalização, com base em diferimento de dívidas, porém, é sobre esta SAD que incide a atenção das entidades desportivas.

Lamenta-se que assim seja, e se o é, a uma única razão se poderá dever; à incapacidade de lidar com o êxito do investimento estruturado e sustentado no futebol português.

A Portimonense SAD continuará a pugnar pela sustentabilidade e rentabilidade do futebol Português esperando que o amadorismo que impera aprenda ao invés de atacar."