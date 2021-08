Abraham Marcus radiante com oportunidade no Portimonense: «Grupo tem muita qualidade»

O extremo nigeriano Abraham Marcus, revelação da 2ª Liga na época passada ao serviço do Feirense, é reforço do Portimonense. Chega emprestado pelo Remo Stars, do seu país natal, por um ano, com opção de compra de valor não divulgado.

"Estou muito feliz com esta oportunidade de jogar no escalão principal, com a camisola do Portimonense", referiu o jogador, na sua apresentação, que sofreu um atraso considerável, devido a questões contratuais de última hora.

O reforço dos alvinegros gostou do que viu diante do P. Ferreira, apesar da derrota. "A equipa criou muitas oportunidades de golo e merecia outro resultado", referiu. "Observei vários jogos pela televisão e o grupo tem muita qualidade", acrescentou.

Abraham Marcus aprovou o que encontrou em Portimão: "O clube tem excelentes condições e fiz uma boa escolha, que me permitirá continuar a crescer, esperando ajudar, com os meus desempenhos, a equipa a atingir os seus objetivos."

Mikael quase

O Portimonense está a desenvolver esforços no sentido de garantir os serviços do avançado Mikael, ligado ao Sport Recife, e o dia de hoje será decisivo.

No sentido inverso, esperam-se hoje desenvolvimentos sobre o futuro de Beto, que poderá sair se chegar à SAD uma proposta dentro de valores considerados aceitáveis. Também Samuel, Moufi e Willyan têm mercado e está em aberto a possibilidade de saírem no fecho do mercado, sempre se as propostas atingirem as fasquias desejadas pelos algarvios.