Achraf Lazaar reforça Portimonense

O lateral-esquerdo internacional marroquino Achraf Lazaar, apresentado esta quinta-feira como reforço do Portimonense para as próximas duas épocas, disse que o sexto classificado da Liga Bwin foi a escolha certa para prosseguir a carreira.

"Estou muito contente por estar aqui. É um prazer poder servir o clube e tenho objetivos importantes. Estou seguro de que podemos fazer coisas importantes, porque o Portimonense é um clube bem estruturado e com ambições. Era o que precisava para dar o próximo passo na carreira", afirmou o jogador, que estava livre no mercado, em conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão.

O lateral-esquerdo, que também pode jogar no meio-campo, rubricou contrato com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e salientou que os algarvios mostraram muito interesse na sua contratação.

"O Portimonense quis muito os meus serviços e dá-me a possibilidade de continuar a bom nível para poder continuar a representar a minha seleção. Sinto que temos objetivos similares e a relação é perfeita", considerou Lazaar.

O futebolista, que soma 18 internacionalizações por Marrocos, dividiu a sua formação entre o Raja de Casablanca (Marrocos) e o Varese (Itália), clube em que se estreou como sénior.

Passou depois por Palermo (Itália), Newcastle (Inglaterra), Benevento (Itália), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Cosenza (Itália) e, na época passada, Watford (Inglaterra).

O facto de encontrar o compatriota e amigo Moufi no clube algarvio "foi mais um motivo" a pesar na decisão, confirmou Lazaar, que também tem outros amigos no campeonato português, como Taarabt (Benfica) e Feddal (Sporting).

"O campeonato português é muito competitivo. Para mim, é importante competir aqui e posso ser muito útil", frisou o lateral-esquerdo, que em campo é "melhor a atacar do que a defender" e fisicamente pode ser opção, depois de ter efetuado parte da pré-época nos ingleses do Reading.

O presidente da administração da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, destacou que o nono reforço para a nova temporada "é um jogador com rodagem no futebol italiano e inglês vai ajudar o grupo com a sua experiência internacional".