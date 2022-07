Al Wasl recruta Sana em Portimão

O defesa-esquerdo Sana é reforço do Al Wasl, 6º classificado da última liga dos Emirados. O luso-guineense, de 20 anos, atuava no Portimonense, que tinha 50 por cento do seu passe, e fez 8 jogos pela equipa principal e 14 nos sub-23 em 2021/22. Os valores do negócio e a duração do contrato não foram revelados.