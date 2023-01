Alemão a caminho do Portimonense

Alemão está a caminho do Portimonense. A informação foi avançada pela jornalista Pedro Sepúlveda, e confirmada por, e o defesa-central irá mesmo assinar pelos algarvios até junho de 2027.Depois de se desvincular do Corinthians, o brasileiro, de 20 anos, já está em Portugal, encontando-se a ultimar pormenores do contrato e a realizar os habituais exames médicos. Depois de ultrapassadas estas formalidades, o defesa deverá ser oficializado nos próximos dias.Na temporada passada, Alemão realizou 15 jogos e marcou um golo pelos sub-20 do timão. Recorde-se que o Benfica tentou contratá-lo, mas o mesmo optou pelo Portimonense por ir jogar na equipa principal dos algarvios.