Anderson no Goiás por dois anos e meio

O extremo brasileiro Anderson, de 24 anos, em fim de contrato com o Portimonense, vai representar o Goiás, da Série A do Brasil, até dezembro de 2025. O jogador é esperado no seu novo clube no começo de junho.O jogador deixou de trabalhar com o plantel principal do Portimonense no final de novembro de 2022, por não aceitar uma proposta de renovação por valores que considerou baixos. Na altura Anderson já estava no radar do Goiás, que tentou a sua contratação em janeiro, mas sem sucesso.Na época em curso Anderson participou em apenas oito jogos, seis da Liga Bwin e dois da Taça da Liga. Em quatro épocas no Portimonense (e em Portugal) o extremo atuou em 72 jogos oficiais pela equipa principal e marcou três golos, registando ainda seis presenças na equipa de sub-23 dos algarvios.