Aponza e a herança de Beto: «É uma grande responsabilidade substituí-lo»

No segundo jogo a titular, Aponza marcou pela primeira vez pelo Portimonense na Liga Bwin e ajudou os algarvios a baterem o Santa Clara (2-1) no arranque da 6.ª jornada.





No final da partida, falou desse momento mas também do que significa ser o herdeiro de Beto, referência atacante dos algarvios nas últimas épocas. "É uma grande responsabilidade substituir o Beto, ele fez um grande trabalho aqui", disse o colombiano, de 21 anos, que começou por não revelar uma meta em termos de golos mas acabou por apontar: "Espero marcar 10."Quem também estava muito satisfeito era Lucas Fernandes, autor do golo da vitória: "Estou muito emocionado pois lembrei-me de tudo o que passei com a lesão, e também muito feliz pela vitória."