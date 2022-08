Arquivado o processo relativo ao último jogo do Portimonense no Dragão

Foi arquivado o processo de inquérito instaurado em abril deste ano para apurar a "factualidade relacionada com eventual apresentação de equipa inferior" no jogo entre FC Porto e Portimonense, realizado no dia 16 de abril, e onde os dragões venceram de forma esclarecedora, por 7-0. Na altura, os algarvios atuaram com vários elementos que até então somavam poucos minutos, o que levou à abertura de um processo de inquérito por parte do Conselho de Disciplina (CD) da FPF.Depois de análise da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao CD, sugerindo o arquivamento do mesmo devido à "ausência de indícios da prática de infrações disciplinares". O CD decidiu então arquivar o processo de inquérito, "considerando a ausência de indícios da prática de infrações disciplinares", conforme foi informado esta terça-feira em comunicado.