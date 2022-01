Aylton Boa Morte agradece na despedida do Portimonense

O extremo Aylton Boa Morte promete "ser mais um a torcer por fora", numa mensagem de despedida dirigida aos adeptos do Portimonense, clube que deixa de representar para ingressar no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.

"Família Portimonense, estou de partida! Foram três anos de muita luta, de força de vontade e superação e, como já sabem, está na hora de abraçar uma nova etapa na minha vida. Não podia partir sem agradecer a todos os meus colegas, à equipa técnica, à direção, à estrutura e a todos os adeptos que sempre me apoiaram", escreveu Aylton Boa Morte nas redes sociais, acrescentando: "Obrigado a todos pelo carinho incondicional. Continuem o excelente trabalho que têm feito. Serei mais um a torcer por fora".

O futebolista agradeceu também à sua família e aos amigos: "Esta conquista também é vossa, sem vocês nada disto seria possível".



Entretanto, a SAD do Portimonense colocou no seu site uma mensagem de agradecimento ao jogador, "por todo o empenho e dedicação", desejando-lhe "as maiores felicidades nesta nova etapa da sua carreira".



Aylton Boa Morte despede-se de uma casa que o acolheu em 2018/19. Durante a sua trajetória no Portimonense disputou 106 jogos, com 20 golos e 12 assistências.