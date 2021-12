Aylton Boa Morte: «Facilitámos ali num pormenor e deu golo»

Aylton Boa Morte lamentou a derrota do Portimonense na recação ao FC Porto, considerando que um erro num lance no qual os algarvios facilitaram acabou por ser fulcral para a definição do triunfo portista.





"Foi uma primeira parte que podia dar para os dois lados. Sabíamos que não podemos facilitar contra estas equipas. O FC Porto tem equipa muito boa, facilitámos ali num pormenor e deu golo. Agora é continuar a trabalhar", começou por dizer, à SportTV.O avançado enalteceu a entrada forte dos algarvios, lamentando apenas que tenha sido o FC Porto a marcar. "Entrámos muito bem, por cima do jogo, impondo a nossa identidade. Como disse, a primeira parte podia dar para qualquer um dos lados. Caiu para o FC Porto. Parabéns para eles."Apesar da derrota, o Portimonense mantém-se no sexto posto e Aylton fala de uma equipa "com confiança" "Não é esta derrota que nos não vai deitar a baixo. Vamos continuar a trabalhar e pensar agora no jogo com o Moreirense"