Berke Özer chega ao Portimonense pronto a repetir "exemplo" de Samuel Portugal

O jovem guarda-redes turco Berke Özer, 11.º e último reforço do Portimonense para a nova temporada na Liga Bwin, disse esta sexta-feira que Samuel Portugal, transferido para o FC Porto, é um "bom exemplo" para outros jogadores.

"Estou muito feliz por estar aqui. A transferência do Samuel Portugal é um bom exemplo para todos de que podemos dar esses grandes passos na carreira. Acreditei no projeto e é por isso que estou aqui", referiu o guardião, de 22 anos, em conferência de imprensa.

Berke Özer, internacional sub-21 turco, formado no Bucaspor e no Altinordu, pelo qual se estreou como sénior, assinou em 2018 pelo Fenerbahçe, que depois o emprestou, entre 2019 e 2021, ao Westerlo (Bélgica). Na última temporada, de volta ao clube agora orientado pelo português Jorge Jesus, cumpriu 19 jogos em todas as competições.

A contratação do jogador, que se encontrava livre e assinou contrato de quatro épocas, supre a vaga deixada em aberto na quinta-feira com a saída do habitual titular Samuel Portugal, que reforçou o campeão nacional FC Porto.

O presidente do conselho de administração da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, destacou a contratação do turco como "um guarda-redes que vem com nome, com estatuto, para suprir a saída de um grande guarda-redes".

"Havia outros nomes, mas o Özer foi o escolhido para defender a baliza do Portimonense", acrescentou o dirigente.

Berke Özer afirmou ter procurado conselhos junto do seu antigo treinador de guarda-redes Ricardo Matos, que na época passada integrou a equipa técnica liderada por Vítor Pereira no Fenerbahçe.

"Disse-me muitas coisas boas sobre o clube, a equipa, a mentalidade. Já observei essa mentalidade, tal como a organização, e estou muito excitado por este desafio. Apreciei as ideias do clube e o projeto, com a aposta nos jogadores jovens. Era uma grande oportunidade e acredito que vamos atingir os nossos objetivos. Sei qual é a minha responsabilidade e espero ajudar a equipa", frisou o novo reforço do Portimonense, que partilha o terceiro lugar da Liga Bwin com o FC Porto, ambos com nove pontos.