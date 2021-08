Beto troca Portimonense pela Udinese e algarvios encaixam milhões

O avançado Beto, que estava suspenso e a contas com um processo disciplinar depois de ter forçado a saída, recusando jogar contra o Paços de Ferreira, vai representar os italianos da Udinese nas próximas cinco épocas.





O Portimonense receberá sete milhões de euros por metade do passe, num negócio que poderá ir a pouco mais de dez milhões, em função de variáveis relacionadas com o desempenho do jogador e da equipa.Entretanto, a Udinese oficializou a contratação de Beto e confirmou, em comunicado, o empréstimo de uma temporada com opção de compra obrigatória.











[notícia atualizada às 20h12]