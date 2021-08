Beto é incerteza até fim do mês

O avançado Beto continua a ser muito pretendido e poderá sair nesta janela de mercado, com o Portimonense a ter em agenda soluções alternativas para o caso disso acontecer. A mais desejada, Mikael, poderá tornar-se de difícil concretização: o jogador marcou um golo decisivo na vitória do Sport no terreno do Bahia, o que se refletiu na subida da sua cotação.