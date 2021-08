Manuel Tomás, parceiro do empresário de Beto (Pedro Berjano) faz questão de se demarcar da última polémica do avançado no Portimonense. O avançado é atualmente alvo de um processo disciplinar, depois de ter feito uma publicação onde pedia ao clube algarvio para o deixar sair.





"Tem-se falado numa guerra de agentes, mas eu, na qualidade de parceiro do dr. Pedro Berjano, que é o agente do jogador, faço questão de distanciar-me de toda esta confusão entre o Beto e o Portimonense. Não temos qualquer relação com isso. Mais: conhecendo o Beto e a sua humildade, nem acredito que ele tenha escrito o que foi tornado público. O Beto é das pessoas mais humildes que conheço. Por isso, ou lhe roubaram a password, ou alguém escreveu aquele conteúdo por ele. O Beto não é, definitivamente, aquele tipo de pessoa", atira, aO agente sublinha o principal lesado no processo é o próprio jogador. "O Beto tem sido mal aconselhado por outros empresários, com os quais nada temos a ver, e é lamentável que quem acabe prejudicado é o próprio atleta. Este tipo de pessoas não devia estar no futebol e creio que a FPF devia ter mais cuidado e critério na atribuição das licenças de agenciamento"; vinca.Manuel Tomás faz questão de deixar claro que o Portimonense nunca esteve em falta para com o goleador. "Quando o Beto foi para o Portimonense, tínhamos outras opções, mas fizemos essa opção porque o Portimonense é um clube com excelentes condições. Tem tudo, proporciona todas as condições aos jogadores para que apenas se preocupem em ter um bom rendimento em campo, paga a tempo e horas e não falta nada", remata.