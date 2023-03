Brasil chama por Maurício

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Maurício, o reforço de inverno do Portimonense que melhor contributo à equipa tem dado, com dois importantes golos frente a Paços de Ferreira e Marítimo, poderá voltar ao Brasil em breve, apesar de ter firmado um contrato válido até 2024.

"O Maurício tem mercado no futebol brasileiro e não descartamos o regresso a casa", revelou o empresário do jogador, Jaime Bragança, adiantando: "Ocorreram alguns contactos, mas no momento o importante é o Maurício concluir bem a época em Portugal para depois decidirmos o futuro."

O empresário esclareceu que "o regresso ao Brasil está a ser trabalhado, após 13 temporadas na Europa, com qualidade e regularidade".