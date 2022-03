Bruno Veríssimo após derrota com o Estoril: «Perdemos com dois golos que são erros nossos»

Bruno Veríssimo, treinador-adjunto do Portimonense, lamentou os erros cometidos nos dois golos apontados pelo Estoril, após a derrota na visita aos canarinhos."Acho que a equipa manteve a atitude. Tentámos mudar as coisas ao intervalo, tentámos melhorar algumas coisas no aspeto tático, mas sofremos um golo a abrir a 2.ª parte e com isso as coisas não ficaram fáceis para nós. Perdemos com dois golos que são nossos erros, tanto no primeiro, que resulta de um ressalto, como no segundo", começou por dizer à Sport TV.

"A resposta vai ser a trabalhar seriamente, como tem sido sempre. Acredito que é com trabalho que se conseguem bons resultados e é também com trabalho que se consegue dar a volta aos maus resultados", concluiu.