Bruno Veríssimo: «Golo de Grimaldo é duvidoso, há falta sobre o Willyan»

Bruno Veríssimo, treinador-adjunto do Portimonense, analisou o jogo com o Benfica, após a expulsão de Paulo Sérgio ainda na primeira parte. Sobre o encontro, o técnico considerou ter sido injusto os algarvios não terem somado pelo menos um ponto."Quero destacar a excelente exibição que a equipa fez. Foram tacticamente perfeitos. Benfica marcou em lance que fez falta. O golo [do Grimaldo] é duvidoso. Não vi o Samuel fazer uma grande defesa. Perdemos injustamente o jogo", começou por dizer à Sport TV, acrescentando: "Há falta sobre o Willyan no golo do Grimaldo. Há um empurrão e deveria ter sido assinalada falta sem dúvida nenhuma.""O Portimonense continuou a ter as melhores oportunidades, pelo Welinton e pelo Relvas. Merecíamos o empate.""O nosso treinador é expulso por estar fora da área, como esteve o treinador adversário que estava no meio-campo a falar com a equipa dele. Foi isto que aconteceu, foi uma expulsão injusta", concluiu.