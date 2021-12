Cansaço pode levar Paulo Sérgio a mudar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense jogou no sábado e tem hoje novo compromisso, com a realização de dois encontros num curto espaço de tempo a poder determinar mexidas no conjunto.

"Estamos longe de tudo e isso tem o seu preço", alertou Paulo Sérgio, face a mais uma longa viagem ao norte, com pouco tempo de repouso. "O Famalicão jogou 24 horas antes de nós e não se sujeitou a uma deslocação de oito horas em autocarro, mas lá estaremos para disputar esta eliminatória da Taça de Portugal, procurando seguir em frente", adiantou o treinador.

A possibilidade de ver-se forçado a proceder a várias alterações, em função do cansaço acumulado, não preocupa o técnico. "Acredito em todos os integrantes do plantel. Seremos seguramente competitivos e vamos apresentar uma equipa capaz de fazer figura", sustenta.

O Portimonense procura alcançar hoje algo que não consegue há 20 anos: o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal.