Carlinhos apto daqui a um mês

O médio Carlinhos deu bons sinais na primeira semana de trabalho com o grupo, depois de longa paragem motivada por uma lesão nos ligamentos cruzados, e procura agora atingir os índices físicos necessários para voltar à competição, tudo apontando para que dentro de cerca de um mês possa voltar a entrar nas opções do treinador Paulo Sérgio, sendo um importante reforço para a reta final do campeonato. O grupo gozou folga ontem e regressa ao trabalho esta manhã.