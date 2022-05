Carlinhos com lesão grave no joelho esquerdo

O momento mais negativo do jogo registou-se já perto do intervalo, quando Carlinhos torceu o joelho esquerdo. Após uma primeira reavaliação por parte do departamento clínico do Portimonense, o médio foi de imediato substituído deixando o relvado de maca e em lágrimas.

No final do encontro, ao ser questionado sobre o estado físico do seu jogador, Paulo Sérgio limitou-se a dizer que só hoje poderia dar mais informações após a realização de exames médicos.

Refira-se que a situação originou ainda uma picardia, dado que os jogadores do Portimonense repreenderam Nuno Santos por não ter parado o jogo.