Carlinhos prolonga ligação ao Portimonense até 2026

O médio Carlinhos, que estava vinculado ao Portimonense até junho de 2024, ampliou a sua ligação aos algarvios até 2026, anunciou a SAD esta sexta-feira.

O jogador brasileiro, de 28 anos, reapareceu recentemente, diante do FC Porto (em 3 de abril), depois de um afastamento de quase um ano, provocado por uma lesão grave - rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo - e tem vindo a assumir-se como peça importante na estratégia do treinador Paulo Sérgio.

Carlinhos estava blindado por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e a SAD optou por não divulgar qual o valor da cláusula prevista no novo compromisso.