Casagrande e Diogo Rodrigues cedidos pelo Portimonense ao Sp. Covilhã

O defesa central Casagrande e o lateral direito Diogo Rodrigues, ambos cedidos pelo Portimonense, são reforços do Sp. Covilhã, anunciou esta quinta-feira o emblema da 2.ª Liga, em comunicado.

Os dois jogadores alinharam na última época ao serviço da equipa de sub-23 do clube algarvio.

Diogo Rodrigues, defesa direito de 22 anos, que pode também jogar mais adiantado no corredor, esteve as últimas cinco temporadas no Portimonense, no qual fez um jogo na equipa principal.

O jogador, natural de Vendas Novas, conta com passagens por Amora, Sacavenense e pela formação do Sporting e do Belenenses.

Pedro Casagrande, brasileiro de 23 anos, formado no Londrina (Brasil), representou nas últimas quatro épocas os sub-23 do Portimonense e chega ao plantel orientado por Leonel Pontes para reforçar o eixo da defesa.

O Sp. Covilhã ficou sem os dois centrais titulares na temporada transata: André Almeida rumou ao Académico de Viseu e Helitão ao CSKA 1948, da primeira divisão búlgara.

O plantel do Sp. Covilhã conta atualmente com 16 jogadores.

Os serranos já tinham anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), do lateral Jorginho (ex-Famalicão), do médio Zé Tiago (ex-Varzim) e do avançado Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.