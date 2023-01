Chapecoense sonda Anderson Oliveira

A Chapecoense já sondou Anderson Oliveira, avançado do Portimonense, revelou o jornalista Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó. O clube tenta assegurá-lo para já, mas o mais certo é que só o consiga a meio do ano, reforçando-se para a participação na Série B brasileira.Contratado ao Londrina-PR, em 2019, Anderson Oliveira, de 24 anos, termina contrato no final da temporada, mas está afastado as opções dee Paulo Sérgio.De acordo com a mesma fonte, o jogador já mostrou abertura em rumar à Chapecoense, até porque tem familiares na região.