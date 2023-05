Chelsea não desiste da SAD do Portimonense

Os donos do Chelsea vão adquirir uma participação no Estrasburgo, de França, e pretendem também entrar no futebol português, sendo a SAD do Portimonense o alvo preferencial. Os algarvios, recorde-se, recusaram em março uma primeira investida dos britânicos, que ofereceram 40 milhões de euros por 75 por cento da sociedade alvinegra.

Todd Boehly, um dos coproprietários dos blues, pondera subir os números já oferecidos aos algarvios, mas em Londres admite-se como pouco provável um acordo com o Portimonense que, foi noticiado na capital britânica, rejeitou recentemente uma oferta do Manchester City, em moldes semelhantes aos propostos pelo Chelsea.

O interesse no Portimonense mantém-se, mas, por força dos condicionalismos referidos, o empresário Jorge Mendes (figura próxima de Boehly e de Behdad Eghbali, o outro coproprietário do Chelsea) está incumbido de estudar outras possibilidades em Portugal.