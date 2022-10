Com humildade

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, diz que os seus comandados estão "precavidos" para previsíveis dificuldades no reduto do Lank Vilaverdense. "Ainda não perderam, têm uma equipa bem organizada e isso exigirá de nós respeito e muita humildade", assinala.

Da observação do adversário sobressaiu "a rapidez dos extremos e um apurado sentido coletivo", com o Lank Vilaverdense "a desenvolver um projeto interessante, que visa a subida".

Dois escalões separam algarvios e minhotos "mas dentro do campo será um jogo de futebol como os outros". "Teremos de fazer o nosso trabalho, procurando encontrar o caminho da baliza contrária e evitando que o adversário chegue à nossa". Paulo Sérgio não desvenda se fará muitas mexidas no onze. "Praticamente todos os jogadores já tiveram oportunidades e atuarão os que me parecerem em melhores condições para este compromisso", refere.

"A pressão está toda do lado do Portimonense, uma equipa boa que está no topo da tabela, muito bem orientada, com uma grande estabilidade e é um adversário com poder. Mas queremos dar uma boa imagem", expressou Ricardo Silva, treinador do ‘Vila’.