Davis: «Estou no clube certo para chegar ao topo» O filho do ex-leão Tinga bisou diante do Sporting para dar a vitória ao Portimonense





Davis à direita da imagem

• Foto: Portimonense SAD