Defesa-central está na agenda do Portimonense

A saída de Maurício abre uma vaga no eixo da defesa e o Portimonense, que conta com os experientes Lucas Possignolo e Willyan – este pode também jogar a trinco – e depois com jovens ainda à procura da afirmação (Casagrande e Filipe Relvas), tem sondado o mercado na busca de um jogador para a posição, já com algum traquejo.

O ex-estorilista Hugo Gomes foi um dos nomes equacionados pela SAD e o Portimonense chegou mesmo a fazer uma oferta para garantir os serviços do brasileiro, que, no entanto, tem outras propostas em carteira.