Defesa sofre alterações

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, deverá mexer na defesa frente ao Sporting, voltando a optar por um esquema com três centrais, depois de em Famalicão ter apresentado apenas dois (embora com outros dois nas funções de laterais). O reforço das faixas laterais e das zonas interiores tem sido trabalhado durante a semana.

Tinga de visita

O jogo de amanhã deverá contar com a presença de Tinga, antigo médio do Sporting (2003/04 e 2004/05), nas bancadas. O filho Davis atua nos sub-23 do Portimonense. Tinga reencontrou o diretor Rodrigo Gral (colega nos tempos do Grémio) e recebeu uma camisola dos alvinegros.