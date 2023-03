Diaby candidato a render Pedro Sá no meio-campo do Portimonense

Pedro Sá foi expulso diante do Vizela e cumprirá castigo na deslocação ao Dragão, situação que obrigará Paulo Sérgio a fazer alterações no meio-campo, pelo que Diaby é o mais sério candidato à vaga de Sá como trinco. Já Klismahn está recuperado de lesão muscular mas ainda não deve entrar no onze. Carlinhos, esse, já se encontra a trabalhar com o grupo há três semanas mas vem de uma paragem de quase um ano devido a uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, tendo voltado ao ativo num jogo-treino com o Amora.