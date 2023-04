A ausência de Estrela (castigado) abre uma vaga no meio-campo do Portimonense, que deverá ser preenchida por Diaby, com Klismahn à espreita. Mas as mexidas não ficarão por aí, pois os algarvios poderão voltar em Braga ao seu esquema habitual (3x5x2), o que implicará o regresso ao onze de Seck, voltando Filipe Relvas – caso recupere de lesão – ao eixo, surgindo Alemão, que se estreou contra o Gil Vicente, e Lucas Alves como alternativas.No ataque, Welinton regressa depois de cumprir castigo.