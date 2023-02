Diaby: «Sensação de frustração»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mohamed Diaby lamentou a derrota em casa do V. Guimarães (1-0), em jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Sensação de frustração. Hoje queríamos pontos, infelizmente não conseguimos. Olhar para a frente e trabalhar", explicou à Sport TV, assumindo que alinhou fora do lugar mais normal de atuar."Não joguei na minha melhor posição, joguei um bocado mais à frente. O mister onde precisar de mim, ajudo: à frente e atrás", assumiu o médio francês de 26 anos.Diaby garantiu também que os reforços vão ajudar até ao final da época. "Agora estamos focados no trabalho. Jogadores que chegaram vêm para ajudar a equipa. Agora temos de trabalhar todos juntos e ganhar", vincou.