Divulgadas imagens das obras da futura Academia de sub-23 do Portimonense

Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, partilhou na conta no Instagram imagens das obras da nova Academia de Sub-23 do clube algarvio, em construção dentro do complexo do Autódromo do Algarve."São mais de 500 mil metros que se estão a tornar numa verdadeira Academia e Centro de Estágio. Será sem dúvida alguma uma referência na Europa", escreveu o dirigente.