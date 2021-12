Ewerton: «Final é um sonho vivo»

No final do encontro, Ewerton não escondeu a satisfação pela passagem do Portimonense. "Foi um jogo muito difícil, de muito sacrifício, mas acabou bem para nós. Começamos muito bem o jogo, com um bom controle da posse, mas depois infelizmente ficamos com menos um e o sacrifício teve de ser maior. É de exaltar o trabalho de todos. A equipa está de parabéns e se havia um vencedor para este jogo ele tinha de ser o Portimonense. Final? Claro que é um sonho vivo, nosso e dos adeptos, mas temos de ir um jogo de cada vez e tentar vencer todos", disse.Do outro lado, Riccieli deu voz à desilusão famalicense: "Fizemos um bom primeiro tempo, mas sofremos aquele golo mesmo no fim. No segundo tempo demos tudo, mas a bola não entrou outra vez. Temos de levantar a cabeça".