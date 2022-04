Fabrício: «Esforçámo-nos para cumprir o que o treinador pediu»

Fabrício foi a cara da desilusão no Estádio do Dragão depois do 7-0 consentido diante do FC Porto, assumindo que esperava os problemas que os algarvios teriam pela frente.

"Sabíamos a dificuldade que íamos encontrar. O FC Porto está muito forte e vinha invicto há muito tempo. Tentámos de tudo, esforçámo-nos e demos o nosso melhor", começou por explicar em declarações à Sport TV.

O dianteiro brasileiro do Portimonense explicou, depois, que não foi fácil alinhar com vários elementos pouco habituados a jogar juntos.

"Tivemos de improvisar muitos jogadores, alguns dos sub-23, outros fora de posição e tivemos pouco tempo para trabalhar esta formação, mas esforçámo-nos para cumprir o que o treinador pediu. Infelizmente, não era isto que esperávamos. Agora há que levantar a cabeça e focarmo-nos no nosso objetivo", frisou Fabrício.

Usar a experiência para ajudar os mais novos

"Tínhamos de nos ajudar uns aos outros. Perder por 3, 4 ou 5 era igual. Seriam sempre o mesmo número de três pontos perdidos. Tentámos acalmar a equipa para continuar a dar o melhor, independentemente do resultado."

Duelo com o Moreirense

"Acredito que o jogo com o Moreirense será decisivo. Estamos focados completamente nesse jogo e poupámos jogadores a pensar neles, onde esperamos decidir o nosso campeonato."