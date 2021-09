Fabrício perto do regresso

O avançado Fabrício, que se lesionou num joelho na primeira jornada do campeonato, em Guimarães, está na última fase da sua recuperação e em breve - muito provavelmente ainda não a tempo de entrar nas contas para o jogo com o Santa Clara - voltará a fazer parte das opções do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio.





Quanto a Nakajima, vindo de uma paragem prolongada, ainda não reúne condições físicas para, no imediato, ajudar a equipa, necessitando de mais algumas semanas de trabalho.