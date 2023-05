Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fahd Moufi convocado para a seleção de Marrocos Defesa do Portimonense, que espreita a estreia pelos Leões do Atlas, foi chamado para os jogos contra Cabo Verde e África do Sul





• Foto: LUSA / EPA