Fahd Moufi quer mais: «Não há nada para festejar, é muito cedo»

Fahd Moufi é o jogador mais utilizado do Portimonense e unidade nuclear dos algarvios, colocados na primeira metade da tabela da Liga Bwin. "Há uma grande união e estamos a trabalhar bem, o que se reflete nos resultados", assegura o defesa marroquino, de 25 anos.Sobre a campanha da equipa esta época, o jogador é taxativo. "Dá-nos algum conforto e confiança mas não pode, em nenhum momento, traduzir-se em relaxamento", alerta Moufi, concretizando: "Não há nada para festejar, é muito cedo, e nem sequer atingimos o grande objetivo da temporada, a permanência, pelo que importa manter o foco e continuar a dar o máximo nos treinos e nos jogos, a fim de aspirarmos a mais.""Coletivamente esta é a minha melhor época em Portugal", considera o lateral-direito dos algarvios, que não arrisca uma análise individual: "Deixo essa opinião para quem me vê jogar."Certo é que as exibições de Moufi não têm passado despercebidas e à SAD do Portimonense já chegaram algumas sondagens. "O meu foco está no trabalho diário e na satisfação que sinto em vestir esta camisola. Mais à frente veremos o que sucede", adianta.O Portimonense tem alternado entre um sistema defensivo com dois defesas-centrais ou com três e Moufi deixa uma garantia: "Essas soluções são trabalhadas nos treinos e estamos confortáveis em campo, seja qual for a opção do treinador, pois já adquirimos as rotinas necessárias para dar uma resposta positiva em todos os casos." Com um excelente registo fora, a equipa tem mostrado menos eficácia em casa. "Queremos compensar os adeptos já com o Arouca e vamos lutar para premiá-los com uma vitória", promete.