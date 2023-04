Faleceu antigo presidente do Portimonense

Faleceu, esta quinta-feira, o antigo presidente do Portimonense, Manuel João, aos 82 anos, devido a sequelas de um AVC do qual foi vítima há mais de um ano.Manuel João liderou os alvinegros entre 1978 e 1994 e, para além de assumir o cargo de dirigente quando o clube subiu pela primeira vez à 1.ª Divisão, em 1975/76, e de ter estado 13 anos nesse escalão, foi responsável pelo maior feito histórico do emblema algarvio: a presença nas competições europeias, mais concretamente na Taça UEFA, em 1984/85. Recorde-se que a equipa perdeu na primeira eliminatória da competição, diante do Partizan, com o aglomerado de 4-1.Ainda não há conhecimento da data, hora e local das cerimónias fúnebres.À família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.