Fali e Payam nas seleções

O lateral esquerdo Fali Candé (Guiné-Bissau) e o guarda-redes Payam Niazmand (Irão) foram chamados às suas seleções e estarão ausentes dos treinos do Portimonense durante cerca de uma semana.

Os dois jogadores estarão envolvidos em compromissos relativos à fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022. Enquanto a Guiné-Bissau viaja até à Guiné-Conacri (dia 12 ) e recebe o Sudão (dia 15), o Irão medirá forças com o Líbano (dia 11 ) e a Síria (dia 16), no terreno dos adversários.

Esta pausa da Liga Bwin deverá servir para Ewerton, sujeito a uma intervenção cirúrgica a um rim, restabelecer-se por completo. O grupo regressa esta tarde ao trabalho, após dois dias de folga concedidos pelo treinador Paulo Sérgio.