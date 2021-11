Fernando Rocha garante que Portimonense não cairá num vazio

Fernando Rocha, presidente do Portimonense, gostaria de ver "outras pessoas, de preferência integrantes da atual direção, na liderança do clube mas se ninguém avançar terei de estar disponível para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, com sacrifício pessoal e familiar mas por uma boa causa, o desenvolvimento de um projeto de largo alcance desportivo e social".As eleições para os corpos sociais do clube serão marcadas em breve e ontem o vice-presidente João Veiga promoveu em Alvor, num dos restaurantes de que é proprietário, um almoço de apoio à recandidatura de Fernando Rocha. Recentemente a SAD, liderada por Rodiney Sampaio, já se manifestara no mesmo sentido."Se alguém da direção quiser dar um passo em frente e assumir o projeto, serei o primeiro a apoiar. De contrário, é certo que não deixarei o clube cair num vazio, num momento muito importante, em que vamos avançar com a construção de dois campos que farão do Portimonense o sexto clube do país com melhores condições na área da formação", referiu Fernando Rocha.Atualmente o Portimonense proporciona regular atividade desportiva "a cerca de mil jovens e mais não são devido ao retrocesso registado por força da Covid-19, com o clube a desenvolver, sem o reconhecimento que tal justifica, uma função da responsabilidade do Estado".Há cerca de quinze anos "o Portimonense não tinha nada, ou melhor, tinha um passivo de dois milhões e meio de euros, e todas as portas, inclusive as dos bancos, fechadas. Agora, felizmente, é um clube com as contas controladas e com receitas próprias, apetecível e fácil de governar".O protocolo recentemente assinado com a SAD, que prevê a construção de mais dois campos de piso sintético, "mostra que o clube reconhece a importância da SAD e vice-versa, com as duas instituições a desenvolverem um trabalho de interesse comum, em torno de uma realidade chamada Portimonense".Fernando Rocha aponta para um futuro "seguramente sem a minha presença, seja já neste mandato ou no próximo, e com a crescente profissionalização do clube a avançar, a fim de prestarmos um serviço cada vez melhor aos nossos praticantes e, por reflexo, à comunidade. Neste momento já temos um quadro de recursos humanos muito competente, que nada fica a dever a clubes com outro estatuto, e queremos reforçar e completar essa aposta".