Fernando Rocha reeleito presidente do Portimonense

Fernando Rocha foi esta segunda-feira reeleito para mais um mandato - o sexto - de três anos na presidência do Portimonense, recolhendo 435 votos a favor. Registou-se um voto branco e um voto nulo, num ato eleitoral que contou apenas com uma lista e no qual participaram 49 associados."Quando aqui chegámos o passivo era superior a 2,5 milhões de euros e devolvemos a credibilidade ao clube, através de uma gestão equilibrada, que não descurou a componente desportiva, como o comprovam as subidas de divisão no futsal e no basquetebol", referiu Fernando Rocha, depois de eleito.Apontando ao futuro, o líder do Portimonense promete "o mesmo rigor na gestão e uma maior aposta na construção de estruturas, com destaque para os dois campos de piso sintético, no âmbito do protocolo com a SAD, que dotarão o futebol juvenil de melhores condições e permitirão um trabalho mais profícuo de um quadro de recursos humanos muito capacitado".Fernando Rocha acredita que este "será o meu último mandato" e define como grande desafio, além de 2025, "a construção de um pavilhão que albergue todas as modalidades do Portimonense, futsal, basquetebol e andebol".A candidatura de Fernando Rocha contou com o apoio da administração da SAD, liderada por Rodiney Sampaio.