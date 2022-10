Filipe Relvas: «Cometemos erros fulcrais, que não podemos cometer»

Titular na derrota do Portimonense perante o FC Porto , Filipe Relvas assumiu que, apesar do desaire, a equipa algarvia se bateu bem e sentiu que podia ter havido outro resultado no marcador final."Saímos com um sentimento de que dava para mais. Cometemos erros fulcrais, que não podemos cometer, porque esses pormenores fazem a diferença, especialmente contra estas equipas. Saímos de cabeça erguida, mostrámos porque estamos na posição em que estamos. Vamos continuar a lutar, ver o que foi bem feito e o que foi menos bem feito, e trabalhar durante a semana em busca de mais", começou por analisar, à SportTV."Foi um jogo intenso. Cometemos erros que não podemos cometer, mas a equipa mostrou estar forte e unida, que joga bom futebol e vai fazer mais e melhor daqui para a frente. Contra uma equipa grande, criando tantas oportunidades, temos de aproveitar algumas. Hoje não entrou. Temos qualidade para fazer mais golos, tal como devíamos ter feito no jogo anterior", finalizou.