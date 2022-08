Filipe Relvas quer dar primeira vitória em casa aos adeptos do Portimonense

O Portimonense entrou com o pé esquerdo no campeonato, perdendo no seu estádio frente ao Boavista, mas redimiu-se com um triunfo em Paços de Ferreira, na segunda jornada, e o defesa-central Filipe Relvas quer "ajudar a equipa a dar a primeira vitória aos adeptos alvinegros na nossa casa"."Nem tudo estava mal quando perdemos com o Boavista e nem tudo está bem depois do triunfo em Paços de Ferreira e é importante solidificarmos o que estamos a fazer bem e melhorar o que não tem corrido da melhor forma, no propósito de somarmos pontos com regularidade", assinala o jovem defesa-central.O Vitória de Guimarães "é um adversário difícil, que ganhou os dois jogos disputados no campeonato e tem uma equipa de qualidade", sustenta Filipe Relvas, crente "num bom desempenho do Portimonense, que se traduza numa vitória, deixando-nos numa situação mais confortável na tabela classificativa".O jogo marcado para as 20.30 horas deste domingo registará uma grande afluência de adeptos do Vitória de Guimarães, pois o setor destinado ao público em geral já se encontra esgotado, restando apenas bilhetes para as bancadas ocupadas pelos sócios do Portimonense.