Foto de Willyan é notícia no Brasil

Uma fotografia colocada no Instagram por Willyan, defesa do Portimonense, acompanhando pela televisão o jogo entre o São Paulo e o Santo André, do campeonato paulista, foi interpretada no Brasil como um sinal de que o jogador estará perto dos tricolores.





A proposta do São Paulo (empréstimo sem opção de compra) não agradou à SAD alvinegra, mas os brasileiros continuam a acreditar num acordo. Já o nigeriano Marcus, que estava no Portimonense cedido pelo Remo Stars, vai jogar nos polacos do Radomiak Radom.