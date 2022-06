Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Gonçalo Costa era avançado, só no futebol de 11 é que se tornou defesa-esquerdo» António Pereira, atacante do V. Setúbal B, jogou com o defesa no Bairro da Bela Vista, na cidade do Sado





Gonçalo Costa é mais um produto do Bairro da Bela Vista, em Setúbal

• Foto: Rui Minderico