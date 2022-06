Portimonense apresenta três reforços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Costa reforçou esta terça-feira o Portimonense depois de deixar o Sporting, clube onde estava desde os primórdios da formação como jogador (2009/10). O lateral-esquerdo, de 22 anos, assinou um contrato com os algarvios até junho de 2025.A SAD de Portimão anunciou ainda outros dois reforços. Zié Mohamed Ouattara foi jogador do V. Guimarães até 2021/22 e assinou agora por três anos. O lateral-direito, de 22 anos, é internacional olímpico pela Costa do Marfim.Já Moustapha Seck, lateral-esquerdo senegalês, tem 26 anos, deixou o Leixões e também assinou até 2025.