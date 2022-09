Grupo de adeptos do Portimonense sobe à Fóia a pé

Um grupo de adeptos do Portimonense irá percorrer a pé o trajeto entre o Estádio Municipal de Portimão e a Fóia (concelho de Monchique), o ponto mais alto do Algarve, no próximo dia 18 de setembro, com saída prevista para as 5h30.A caminhada, num percurso de cerca de 35 quilómetros com um desnível acentuado (a Fóia situa-se 902 metros acima do nível do mar), destina-se a festejar o sucesso alcançado na época passada, em que o Portimonense garantiu a permanência no escalão principal do futebol português.Esta é uma iniciativa já com longa tradição, iniciada por José Manuel Proença (durante largo período massagista do Portimonense) em 2010, aquando da subida à 1.ª Liga, repetindo-se a mesma aquando de outras subidas e em épocas em que a equipa festejou a permanência.Nos últimos anos a caminhada foi organizada por Sofia Martins, uma conhecida adepta dos alvinegros, e agora os preparativos estão a cargo de Pedro Custódio, um adepto residente em Setúbal mas com assídua participação na vida do clube, em particular através do blog do Portimonense.