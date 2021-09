Grupo de adeptos do Portimonense subiu ao ponto mais alto do Algarve

Um grupo de adeptos do Portimonense cumpriu este sábado aquela que já é uma tradição sempre que os alvinegros alcançam os seus objetivos: percorreram a pé o trajeto entre o Estádio Municipal de Portimão e a Fóia, no concelho de Monchique, o ponto mais alto do Algarve.





A caminhada costuma ocorrer logo após o fim da época e acabou, desta feita, por sofrer um adiamento de alguns meses, realizando-se poucas horas depois do primeiro triunfo caseiro do Portimonense na campanha em curso (2-1 diante do Santa Clara).Sofia Martins, Mariana Martins, Pedro Custódio, José Brito e Simão Branco, vestidos a rigor, fizeram-se à estrada manhã cedo, percorrendo cerca de 30 quilómetros, com um desnível acentuado: o alto da Fóia fica 902 metros acima do nível do mar.Vários jogadores, como Jadson, que se encontra no futebol chinês, Lucas Possignolo, Ricardo Ferreira ou Pedro Sá, enviaram mensagens de incentivo ao grupo, que assim pagou a promessa relativa à permanência no campeonato principal em 2020/21, assegurada na última jornada, com um empate caseiro frente ao Sporting de Braga.